Barbara Leaf: Herêma Kurdistanê beşeke bingehîn a pêwendiyên me yên ligel Iraqê ye

Navenda Nûçeyan (K24) – Alîkara Wezîrê Derve yê Amerîka ji bo Karûbarên Rojhilata Navîn ragihand, “Herêma Kurdistanê beşeke bingehîn a pêwendiyên me yên 360 pileyan ligel Iraqê ye.”

Alîkara Wezîra Derve ya Amerîkayê bo Karûbarên Rojhilata Navîn Barbara Leaf bi Wezîrê Navxwe yê Herêma Kurdistanê Rêbar Ehmed re civiya û di tweetekê de naveroka civînê aşkere kir.

Barbara Leaf nivîsî: “Herêma Kurdistanê beşeke bingehîn a pêwendiyên me yên 360 pileyan ligel Iraqê ye. Spasiya serdana Wezîrê Navxwe Rêber Ehmed dikim ku derfetek bû bi awayekî aşkere behsa mafên mirovan û pêşhatên girîng ên li Herêma Kurdistanê, Bexda û navçeyê bikin.”

The KRG remains integral to our 360-degree relationship with Iraq. A/S Leaf was grateful for Interior Minister Ahmed's visit and the opportunity to have a candid exchange on human rights, & important developments in the IKR, Baghdad, and the region. Thanks for the reading. pic.twitter.com/mfHdqVTaEF