Henar Taha: Ez şanaziyê bi Serokwezîrê Herêma Kurdistanê dikim

Navenda Nûçeyan (K24) – Serokê Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî Mûsa Ehmed pêwendiyeke telefonî bi Henar Taha xwendekara yekem a pola 12 li Herêma Kurdistanê kir û got ku ew ê di hevkarî û piştgirîya wê de berdewam bin. Ji aliyê xwe ve Henar Taha got: “Em spasiya Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî dikin ku 10 sal in alîkariya me kiriye û ez şanaziyê bi Serokwezîrê Herêma Kurdistanê dikim.

Şandeke Dezgeha Xêrxwazî ​​ya Barzanî îro serdana mala xwendekara yekem a beşa wêjeyê Henar Taha li Çemçemalê kir û xelatek pêşkêşî wê kir.

Serokê Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî Mûsa Ehmed di pêwendiyeke telefonî de pîrozbahî li Henar Taha kir û got “Serê me bi te bilind e û li ser navê Serokê Bordê Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî, Mesrûr Barzanî pîrozbahiyê li we dikin. Em hêvî dikin ku mînakên wek te gelek bin. Çawa ku me berê alîkarî û piştgirîya we kiriye, em ê di pêşerojê de jî alîkarî û piştgirîya we û hevalên we yên xwendekar bikin. Em ê bi hemû hêza xwe gotina xweş a nemir Barzanî pêk bînin: “Şanazî ye mirov xizmetkarê miletê xwe be.” Em xwe xizmetkarê her Kurdekî û her kesê ku dixwaze xizmeta welatê xwe bike, dizanin.

Her wiha Mûsa Ehmed ji Henar Taha got jî: “Em beşek ji malbata we ne û bi serkeftina we serbilind û şanaz in. Dezgeha xêrxwazî ​​ya ev navê pîroz û Kurdistanî hilgirtiye ku her kes wî wek bavê xwe yê manewî dizane, em dixwazin bi rola bi bavê we bigire û di hemû qonaxên jiyanê de piştgiriya we bike.”

Li hemberê jî Henar Taha spasiya Serokê Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî kir û got: Ez şanaziyê bi Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî û Serokwezîrê Herêma Kurdistanê dikim, Xwedê we ji me re bihêke.”

Got jî: “Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî ev 10 sal in alîkariya me dike û em xwe deyndarê wê dezgehê dibînin.