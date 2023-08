Konsula Brîtanyayê ji her du hikûmetên Iraq û Kurdistanê re: Rêkeftina Şingalê bicîh bînin

Navenda Nûçeyan (K24) – Konsula Brîtanya daxwaz ji her du hikûmetên Iraq û Herêma Kurdistanê kir ku rêkeftina Şingalê cîbicî bikin û avedankirina wî bajarî û vegerandina ewlehiyê jî pêwîst dibîne.

Di bin çavdêriya Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî îro 3ê Tebaxê Konferansa Salvegera Jenosîda Êzidiyan bi diruşma (Ber Bi Dahatûyeke Berdewam a Aram ji Êzidiyan re) li Hewlêrê lidar ket.

Konsula Giştî ya Brîtanya li Herêma Kurdistanê Rosy Cave, di konferansê de gotarek pêşkêş kir û tê de got: “Brîtanya dê berdewam be li ser têkşikandina rêxistina terorîst a DAIŞê û dê bi hêzên hevpeyman, Hikûmeta Herêma Kurdistanê û aliyên peywendîdar re di peywendiyê de be, da ku bi yekcarî dawî li DAIŞê bê û lêkolînê li ser tawanên wê rêxistina terorîstî bê kirin.

Konsula Giştî yê Brîtanya li Herêma Kurdistanê daxwaz bi pêwîstî zanî ku rêkeftina Şingalê ya di navbera hikûmeta Iraqê û Herêma Kurdistanê de bê cîbicîkirin, koçberên Êzidî vegerin malên xwe, ewlekariya wan bê garantîkirin û Şingal ji nû ve bê avedankirin.

Li gorî Konsula Brîtanya, heta niha nêzîkî 8 hezar Êzidî ji destê çekdarên DAIŞê hatine rizgarkirin û ew ligel herdu hikûmeta Iraqê û Herêma Kurdistanê alîkariya Êzdiyan dikin.

Rosy Cave got: “Rêxistinên navdewletî alîkarîyên baş pêşkêşî Kurdên Êzidî kirine, bi taybetî di warê darayî de. Lê divê ev alîkarî bidomin û em wek Hikûmeta Brîtanyayê çi ji destê me bê ji bo alîkariya Êzdiyan, em ê bikin.

Parlamentoya Herêma Kurdistanê roja 3’ê Tebaxê weke roja Jenosîda Kurdên Êzidî ragihandiye û îro 9 sal di ser jenosîda Kurdên Êzidî re derbas dibin.

Ji ber êrîşa DAIŞ’ê ya li ser Şingalê di 3ê Tebaxa 2014an; zêdetirî 5 hezar Kurdên Êzidî hatine kuştin û nêzîkî 2745 zarok jî bê dê û bav mane. Herwiha ji ber êrîşan zêdetirî 325 hezar Êzîdî koçber bûne.

Li gor amarên dawî yên Ofîsa Rizgarkirina Revandiyên Êzîdî ya Hikûmeta Herêma Kurdistanê, 135 hezar û 860 Kurdên Êzîdî koçberî Herêma Kurdistanê bûne, 189 hezar û 337 kes jî koçberî navçeyên cuda ên Başûrê Kurdistanê yên derveyî îdareya Herêma Kurdistanê bûne.

Li gor amarên dawî yên ku Ofîsa Rizgarkirina Revandiyên Êzîdî ku di meha Hezîranê de belav kiriye, 6 hezar û 417 Kurdên Êzîdî ji aliyê terorîstên DAIŞê ve hatine revandin, ku heta niha 3 hezar û 458 kes ji wan hatine rizgarkirin û 2 hezar û 693 kesên din jî winda ne û çarenivîsa wan nediyar e.

Piştî êrişên DAIŞê heta niha zêdetirî 85 gorên komî û çend gorên takekesî yên Êzdiyan li Şingalê û derdora wê hatine dîtin.

Li gor amarên ku li Netewên Yekgirtî hatine pesendkirin, hejmara Êzdiya li Iraqê 550 hezar kes e; ji ber rewşa Şingalê niha piraniya Êzdiyan li derveyî herêmên xwe dijîn.

Xelkê Şingalê dibêjin, hebûna komên çekdar, nebûna xizmetguzarî û aramiyê, sedema wê yekê ye ku ew nikarin vegerin ser war û cihên xwe, herwiha hewlên hikûmeta Iraqê bo vegerandina wan jî, ne cidî ne.