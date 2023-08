Serok Barzanî pîrozbahiyê li Mihemed Hacî Mehmûd dike

Hewlêr (K24) – Serok Barzanî bi boneya çil û heftemîn salvegera damezrandina Partiya Sosyalîst Demokrat a Kurdistanê peyameke pîrozbahiyê arasteyî Serokê Partiya Sosyalîst Demokrat a Kurdistanê Mihemed Hacî Mehmûd û endam û alîgirên partiyê dike.

Peyama Serok Barzanî wiha ye:

Bi navê Xwedayê mezin û dilovan

Birayê birêz Kak Mihemed Hacî Mehmûd Serokê Partiya Sosyalîst Demokrat a Kurdistanê.

Bi boneya çil û heftemîn salvegera damezrandina Partiya Sosyalîst Demokrat a Kurdistanê germtirîn pîrozbahiyên xwe pêşkêşî we yên birêz û Endamên Mekteba Siyasî û Serkirdayetî û hemû endam û alîgirên Partiya Sosyalîst Demokrat a Kurdistanê dikim.

Di vê bîranînê de rêz û hurmeta min ji bo xebat û qurbanîdana we û partiya we ya li tevgera rizgarîxwaz a Kurdistanê de heye û hêviya serkeftin û berdewamiyê ji bo we dixwazim. Hêvîdar im bi hîmeta hemû aliyek kar ji bo parastina destkeftên gelê Kurdistanê bê kirin û Kurdistan li ser astengî û gefan da bi ser bikeve.

Mesûd Barzanî

8ê Tebaxa 2023an