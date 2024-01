Revenda Kurdistanî li welatên cîhanê li dijî êrîşa Îranê ya li ser Hewlêrê xwenîşandanan dike

Navenda Nûçeyan (K24) – Konfederasiyona Revenda Kurdistanî li welatên cîhanê, ji bo şermezarkirina êrîşa moşekî ya artêşa Pasdarên Îranê ya li ser Hewlêrê, dê li beranberî balyozxaneyên Îranê li welatên cîhanê xwenîşandanan bike.

Konfederasiyona Revenda Kurdistanî di ragehandinekê de amaje da, navendên Revenda Kurdistanî, federasiyon, rêkxistin û komeleyên Revenda Kurdistanî li welatên cîhanê dê roja Şemiya bê, 20.1.2024, seet 12:00 ê nîvroyê, li dijî êrîşa moşekî ya artêşa Pasdarên Îranê ya li ser Hewlêrê, li beranberî balyozcaneyên rijêma Îslamî ya Îranê li welatên cîhanê xwenîşandanan bikin.

Di wê ragehandinê de hatiye, navendên Revenda Kurdistanî, federasiyon, komele û rêkxistinên girêdayî konfederasiyona Revenda Kurdistanî û hemî Kurdistaniyên neteweperwer ên derveyî welatî, wekî erkekê neteweyî haydar dikin ku di wan demên diyarkirî de bi alaya pîroz a Kurdistanê tevlî xwenîşandanan bibin. Ew jî nîşandana erkê Kurdistanî yê her Kurdekî ye.

Li van welat û navnîşanên li xwarê xwenîşandan tên kirin:

Almanya

Berlîn

‏Podbielskiallee 67, 14195 Berlin

Düsseldorf Willi-Becker-Allee 10

40227Düsseldorf.

Hannover

Hannover Ernst August Platz

Hamburg

‏Bebelalle 18

‏Hamburg 22299

Wolfsburg

‏Rathus Vorplaz , Wolfsburg

Brîtanya … London

Embassy of The Islamic Republic of Iran, 16 Princes Gate, London SW7 1PT.

Holanda … Amsterdam

Dam , 1012 NP Amsterdam

Fransa … Parîs

Ambassade de la République Islamique d’Iran

4 avenue d’Iéna 75116 paris.

Norwec … Oslo

Den Iranske ambassade Drammensveien 88E, 0244 Oslo

Fînlanda … Helsinki

‏QKulosaarentie 9, 00570 Helsinki

Belçîka … Brûksel

Franklin Rooseveldlaan 15

1050 Brussel

Awusturya … Viyena

Reisnerstrasse 53-57

1030 Wien

Danîmarka … Kobinhagin

‏Østerbrogade 246

2100 Svanemøllen

København

Amerîka … Waşinton

‏1600 Pennsylvania Avenue NW,

Washington DC , White house

Swîd … Stokholm

Yewnan … Atîna

‏Stratigou Kallari 16 Psichiko

Swîsra … Cinêv

‏Places des Nations

Gnef