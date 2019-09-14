Keanu Reeves: Neo benden iyi bir adam

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Sinemeda John Wick serisiyle fırtına gibi esen ve kariyerinde zirve yaptığı Martix'in yeni filmine hazırlanan Keanu Reeves, tekrar canladıracağı Neo karakteri için "Onun değerlerine saygı duyarak, uygun bir şekilde yaşamaya çalışıyorum" dedi.

Lübnanlı aktör Keanu Reeves, The Jakarta Post gazetesine samimi açıklamalarda bulundu. 2000’lere damga vuran The Matrix filmiyle kariyerinin zirvesine çıkan, bugünlerde de John Wic serisiyle anılan ve yeni Matrix filmiyle konuşulan 55 yaşındaki oyuncu, hakkında merak edilenleri anlattı.

“Başrolünde yer aldığınız The Matrix serisin canlandırdığınız Neo karakteriyle ne kadar benziyorsunuz?” şeklindeki soruya, “Aslında o, benden çok daha iyi bir adam. Ama ben de onun değerlerine saygı duyarak, uygun bir şekilde yaşamaya çalışıyorum” yanıtını verdi.

“Bildiğiniz gibi tek başına takılanlardanım. Hayatımda kimse yok” diyen Reeves, “ Ama böyle bir şey yaşarsam, karşımdaki kişiye saygı duyar ve onu severim. Umarım bir gün benim de başıma gelir” ifadelerini kullandı.

Müziğin hayatında önemli bir yeri olduğunu belirten ünlü aktör, “Ben, Robert Mailhouse ile Bret Domrose’dan oluşan ve 2000’lerin başlarına kadar aktif olan Dogstar isimli grubumuz, bir süre önce dağıldı. Yine de birkaç sefer çalmak için bir araya geldik. Evde bir bass gitarım var, 40 yılda bir çalarım. Ama genelde eğlence için orada durur” şeklinde konuştu.