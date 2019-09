HABER MERKEZİ

Dünyaca ünlü aktör Sean Bean, canlandırdığı bütün karakterlerin ölmesine isyan etti.

Ünlü aktör, "Artık beni öldürmeyin" diyerek sinema dünyasına esprili bir göndermede bulundu.

Yüzüklerin Efendisi ve Game of Thrones gibi başyapıtlarda yer alan usta aktör Sean Bean, sosyal medyada ilginç bir konuyla gündeme geldi.

CANLANDIRDIĞI HER KARAKTER ÖLDÜ

60 yaşındaki İngiliz oyuncu Sean Bean sinema ve televizyon dünyasının sevilen ve saygı duyulan aktörlerinden birisi. 90'dan fazla yapımda rol alan Bean'in canlandırdığı 23 karakter senaryo gereği öldürülünce oyuncuya 'Ölen Adam' lakabı takıldı.

Lord of the Rings'teki Boromir karakteri sayısız ok yarası alarak can verdi. Sevenleri tam bu şoku atlatmışken Bean bu kez de televizyon efsanesi dizi Game of Thrones'un daha ilk sezonunda, üstelik de çok kilit bir karakteri canlandırırken, kafası kesilerek öldürüldü. Sean Bean'in bir meşhur ölümü de 1995 yapımı Bond filmi olan Golden Eye'da helikopterden atılmasıydı.

Yer aldığı filmlerde 23 kez ölen ünlü aktöre, hayatını kaybeden ünlüler için üzerinde o ünlünün ismi ve doğum-ölüm tarihi yer alan görseller uyarlanınca ortaya oldukça komik bir görüntü çıktı.

Tüm bu yaşananlardan sonra Sean Bean 'Artık seyirci beni görünce hangi sahnede öleceğimi düşünmeye başlıyor. Beni öldürmeyin" diyerek esprili bir kampanya başlattı. Oyuncunun bu kampanyası da bir fenomen haline geldi ve dünden beri internette en çok paylaşılan şey oldu.