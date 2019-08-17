Hoşeng Ose: PKK, Rojavalı yöneticileri gizlice izliyor

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Kürt yazar Hoşeng Ose, PKK’nin, örgütte yer alan Rojavalı yöneticilere kuşkuyla yaklaştığını ve onları sıkı bir şekilde gözlem altına aldığını iddia etti.

Rojavalı Kürt yazar ve siyasi gözlemci Hoşeng Ose, “İki kuyruk arasında Suriye Kürtleri” başlıklı makalesinde, PKK'nin, Rojava’da Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği’ni (KYB) destekleyen partileri hedef aldığını belirtti.

Söz konusu makalede “KDP ile KYB, hiçbir zaman Suriye Kürtlerinin işlerine karışmadı ve onların gelecekleriyle ilgili bir yol çizmedi; Suriye Kürtlerinin dava ve hakları için Suriye rejimiyle anlaşma yapmadı” ifadelerini kullanan Ose, şunları dile getirdi:

“KDP ile KYB, onları destekleyen Suriye’deki Kürt partilerine saygı duyuyor. Fakat PKK, Suriye Kürtlerini kendi çıkarı için hem Suriye rejimi hem ABD ve Batı ülkeleri hem de Türkiye ile olan görüşmelerde kullanıyor.”

Ose, “Böyle devam etmesi durumunda Rojava’yı, diktatörce bir partinin var olacağı ve Kürtleri baskı altında tutacağı kötü günler bekliyor” dedi.

PKK’nin lider kadrosunda yer alan Rojavalı isimlerden de söz eden Ose, “Şahin Aldar, Bahoz, Nasir Haci Mensur ve diğer Kürt yöneticileri hakaret ve azarlanmaya maruz kaldı” ifadelerini kullandı.

Hoşeng Ose, şu an Demokratik Suriye Güçleri (DSG) komutanlarından Şahin Cilo’nun Kandil yönetimi tarafından hakarete maruz kaldığını da savundu.

Ose, PKK'nin Rojavalı Kürt liderlerini gizlice ve yakından izlediğini belirterek, bu gözlemin Abdullah Öcalan’ın üzerindeki gözlemden daha güçlü olduğunu söyledi.

2011 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) bombardımanı sonucu hayatını kaybeden PKK’nin Rojava liderlerinden Rostem Cudi’nin, Şahin Cilo’ya gönderdiği mektuptan bahseden Ose, Rostem Cudi’nin mektubunda Kürdistan’daki siyasi sorunların çözümü için silah kullanılmasına karşı olduğunu söylediğini belirtti.

PKK’nin Rostem Cudi’nin mektubuna verdiği cevaptan da bahseden Ose, “Sen bizim düşmanlarımızla birlikte olmak istiyorsun ve bizim aramızda çatışma ve uyumsuzluk çıkarmak istiyorsun’ cevabını vermişler” dedi.

Ose, yazısında şu ifadeleri de kullandı:

“Tam 8 yıl geçti. Hangimiz kendisini Suriye rejimine sattı? Ben itilafın yanına gittim mi, ateşkes mi ilan ettim? Ben eleştirileri mi bıraktım ya da rejimin yanına gittim ve herhangi bir partiyi mi destekledim? Bu 8 yıl içerisinde PKK ve PYD birçok yıkım ve kanın dökülmesine sebep oldu, ama hiçbir eleştirim bir insanın parmağının kanamasına bile sebep olmadı. Bunun için vicdanım çok rahat. Ama başı eğik olanların vicdanı ne durumdadır acaba?”