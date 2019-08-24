Davutoğlu: Terörle mücadele defterleri açılırsa, insan yüzüne çıkamazlar

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Eski Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu, “Terörle mücadele defterleri açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz” dedi.

Sakarya Dostları Platformu'nda konuşan Davutoğlu, yeni parti kurma girişimi sürecinde AKP çevrelerinden kendisine yöneltilen suçlamalara ağır bir yanıt verdi.

AK Parti’nin tek başına iktidarı ilk kez kaybettiği, HDP’nin parti olarak barajı aştığı 7 Haziran 2015 seçimleri ile saldırıların da yaşandığı bir zeminde bu seçimin yenilendiği 1 Kasım 2015 arasında geçen dört aylık sürece de de göndermede bulunan Davutoğlu, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan insan, yüzüne çıkamaz. Bugün insan yüzüne çıkamazlar, açık söylüyorum. Neden mi? Gelin hafızanızı bir yoklayın. İleride bir gün Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazıldığı zaman en kritik dönemlerden biri 7 Haziran-1 Kasım arasındaki dönem olacaktır. Başbakanlık görevini aldığım zaman -bunu izah etmek zorundayım, kampanya dolayısıyla bu soruları aldığım için- 6-8 Ekim olayları oldu. O olaylar esnasında çözüm süreci adı altında Türkiye'nin kamu düzeninin nasıl yerle bir edildiğini görme imkanı bulduk.”

Davutoğlu, “Kim ne derse desin bu gidişe itirazımız var. Ben bu ülkenin başbakanlığını yaptım. Seçilerek geldim kimse bana hain diyemez. Kumpaslar kurulduğunda, bu parti bölünmesin diye başbakanlık makamını arkamıza bakmadan terk ettiğimizde mi hain olduk. Bu milletin çıkarına aykırı tek bir adımımız varsa söyleyin. Buradan meydan okuyoruz” dedi.

“Eğer bugün konuşuyorsak buna ihtiyaç var” diyen Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz bir ümit rüzgarı estirmeye yeni bir gelecek inşa etmeye geliyoruz. Bu milletin üzerine çökmüş karamsarlık bulutlarını dağıtmaya geliyoruz. Konya'da yeni bir hal dedik. Yeni bir hali yeni bir yola bağlayalım. Bu yol küskünlerin yolu değil hiç kimseye küsmeyenlerin yoludur. Allah yolumuzu açık etsin.”