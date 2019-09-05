Meral Akşener’den kayyum açıklaması: Gereği yapılmalı

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kayyumlarla ilgili yaptığı açıklamada, “Terörle olan bağlantının ortadan kaldırılması gerekiyor. Teröre yardım ve yataklık yapan her kurum ve şahsın gereği yapılmalıdır” dedi.

Akşener, Susurluk'un kurtuluşunun 97'nci yıl dönümü törenleri ile 'Ayran Kültür ve Sanat Festivali'ne katıldı.

HDP'nin Van, Mardin ve Diyarbakır belediye başkanlarının görevden alınıp yerlerine kayyum atanmasıyla ilgili ilk kez konuşan İYİ Parti lideri Akşener, “Terörle olan bağlantının ortadan kaldırılması gerekiyor. Teröre yardım ve yataklık yapan her kurum ve şahsın gereği yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL VE ANKARA'YA KAYYUM TARTIŞMASI

İstanbul ve Ankara’ya kayyum atanması tartışmalarıyla ilgili de konuşan Akşener, şunları söyledi:

“Türkiye'de iktidar sahipleri genellikle tumturaklı konuşuyor. Bu tumturaklı konuşmalar hayat boyu siyasetçiyi takip eder. Sayın Süleyman Soylu, Sayın İmamoğlu'nu pejmürde edeceğini söylerken, daha evvel de Sayın Erdoğan için onun da şaftını kıracağını söylüyordu. Siyasetçiler böyle çok iddialı konuşurlarsa gün gelir ayna gibi karşına tutarlar.

Ben, Sayın Erdoğan'ın İstanbul ve Ankara gibi iki büyükşehre kayyum atamak gibi bir çılgınlığa kapılmayacağını düşünüyorum. Türkiye her ne kadar çılgın bir siyasetin içinde olsa da Sayın Erdoğan'ın iki büyükşehrimize böyle bir tavırda bulunmayacağına inanıyorum.”