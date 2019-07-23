Pompeo'dan Başbakan'a destek telefonu

K24 - ERBİL
Başbakan Mesrur Barzani, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin resmi sitesinde yer alan habere göre, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bugün öğle saatlerinde Başbakan Mesrur Barzani’yi aradı.
Görüşmede, Başbakan’ı yeni görevinden ötürü tebrik eden Pompeo, yeni hükümete de başarılar diledi.
ABD ile Kürdistan Bölgesi arasındaki güçlü ilişkilere vurgu yapan Pompeo, ABD’nin Kürdistan Bölgesi’nin yeni hükümetinin çabalarını desteklediğini, özellikle de reforma yönelik çalışmaların destekçisi olacaklarını bildirdi.
Başbakan Mesrur Barzani başkanlığındaki hükümet heyetinin Bağdat ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Pompeo, ABD’nin Erbil ile Bağdat hükümetlerinin diyalog yoluyla sorunlarını çözmesini desteklediğini ifade etti.
Mesrur Barzani ise, Pompeo’ye teşekkür ederek, Bağdat ile yaşanan sorunların çözümünün tüm tarafların hak ve sorumlulukları göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti.
Başbakan, ABD’nin Peşmerge’ye yönelik desteğinin devam etmesinin önemine vurgu yaptı.
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