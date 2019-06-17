Başkan Barzani Ulusal Koalisyon heyetiyle görüştü

K24 - ERBİL

Başkan Mesud Barzani, Aram Kadir başkanlığındaki Ulusal Koalisyon heyetiyle bir araya geldi.

Başkan Barzani, Pirmam’daki ofisinde Ulusal Koalisyon Genel Başkanı Aram Kadir ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Görüşmede Irak ve bölgenin durumu ile Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi süreç ele alındı.

Bölgede istikrar ve huzurun sağlanması için yapılması gereken adımların değerlendirildiği görüşmede, ikili ilişkiler de masaya yatırıldı.

Aram Kadir, Kasım 2018’de yapılan Demokrasi ve Adalet İçin Koalisyon genel kurulunda parti genel başkanlığına seçilmişti.

Kurulda oy çokluğuyla partinin “Ulusal Koalisyon” adıyla çalışmalarına devam etmesine karar verilmişti.