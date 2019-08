Giyotinin altındaki kelleler

Üç HDP’li belediye başkanının İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmalarının yankıları sürüyor. İktidar, seçimlerde elde edemediği üç büyük şehire idari bir kararla el koydu. Halkın oyuna “çöp” muamelesi yaptı, tercihini elinin tersiyle itti. Seçmenlerin onayıyla başkanlık makamına oturmuş kişileri görevden alıp onların yerine atanmışları geçirerek demokratik temsilin çanına ot tıkadı.

Mevcut iktidarın söylemde her şeyin üzerinde tuttuğu “milli irade” kavramının altını da boşaltan bu uygulamanın anayasal ve yasal dayanaklarının üzerine eğilmek gerekiyor. Zira bu alanın -hukuk devleti ve demokrasi açısından- çok sıkıntılara yol açacak şekilde düzenlendiği görülüyor.

MASUMİYET KARİNESİNİN İHLALİ

Anayasanın 127’nci maddesi İçişleri Bakanına “görevleri ile ilgili bir suç sebebi ile hakkında soruşturma veya kovuşturma açılan mahalli idare organları veya bu organların üyelerini geçici bir tedbir olarak, kesin hükme kadar uzaklaştırabilme” yetkisi veriyor.

Bu hükme ilişkin iki noktaya dikkat edilmelidir: Birincisi, İçişleri Bakanlığına verilen yetkinin, takdiri bir yetki olmasıdır. “Demokratik toplumda ilgili makamlar takdir yetkilerini demokrasiyle bağdaşmayacak bir şekilde kullanamazlar.” İkincisi, soruşturma ve davaların, “görevleri ile ilgili” olması gereğidir. Haklarında göreve başlamadan önce açılan davalar ya da göreve başladıktan sonra İçişleri Bakanlığı tarafından açılan zayıf soruşturmalar gerekçe gösterilerek, başkanlar görevden uzaklaştırılamaz.

Aksi takdirde her belediye başkanı -hakkında yürütülen soruşturmalara ve davalara işaret edilerek- görevden alınabilir. Soruşturma ve dava süreçlerinin Türkiye’de çok uzun sürdüğü dikkate alındığında, uzaklaştırılan başkanların bir daha görevlerine dönmeleri mümkün olmayabilir. Anayasanın 15. maddesindeki “mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılmaz” hükmünde ifadesini bulan masumiyet karinesini açıkça ihlal eden bu durum ise, hem vatandaşların seçme haklarını hem de başta belediye başkanları olmak üzere yerel yönetim organlarına seçilenlerin seçilme haklarını ortadan kaldırır.

SEÇİLMİŞİN YERİNE ATANMIŞ

Bir ülkede demokrasinin yerleşmesi ve güçlenmesinde yerel yönetimlerin demokratik bir şekilde teşekkülü ve işleyişi hayati bir değer taşır. Seçimle işbaşına gelmiş bir belediye başkanının görevden geçici veya daimi olarak ayrılmasını gerektiren bir vaziyet ortaya çıkabilir. Böyle bir halde, onun yerine gelecek kişinin de demokratik ilke ve usullere uygun bir şekilde belirlenmesi icap eder.

Türkiye’de mevzuat uzun bir süre bu demokratik gerekliliği gözetmiştir. Nitekim 1930 tarihli ve 1580 sayılı Belediye Kanununun 93’üncü Maddesi, belediye başkanının yeniden seçimi söz konusu olduğunda, valinin tarafından toplantıya davet edilen belediye meclisinin yeni başkanı seçeceği hükmünü içeriyordu.

2005 yılında AK Parti iktidarı yeni bir Belediye Kanunu yaptı ve bu usulü olduğu gibi muhafaza etti. Buna göre, belediye başkanlığı herhangi bir sebeple boşaldığında, vali tarafından belediye meclisinin on gün içinde toplanması sağlanır ve belediye meclisi de kendi içinden yeni bir başkan seçerdi.

Ancak 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonraki OHAL döneminde 5393 sayılı Belediye Kanunun 45’inci maddesine 4 Eylül 2016’da çıkarılan 674 sayılı KHK ile bir ekleme yapıldı. Teröre ayrı bir düzenleme getirildi. Buna göre, görevden uzaklaştırılma terör ve terör örgütüne yardım yataklık sebebiyle yapıldığında, İçişleri Bakanlığına belediyelere doğrudan vekil atama yetkisi verildi. Belediyeler üzerinde mutlak yetkili hale getirilen Bakanlığın, belediyelere sadece başkan vekili değil meclis üyesi de atayabileceği düzenlendi.

BUGÜN HDP’YE YARIN BÜTÜN MUHALEFETE

KHK ile getirilen bu düzenleme sonradan TBMM’de kabul edilerek yasalaştı. Böylece OHAL hükmü, olağan hale de tatbik edilir oldu. OHAL’in olağanlaşması, herkes için çok büyük bir tehdit; çünkü süreklilik kazanan OHAL’de her belediye başkanı “terör ve terör örgütüne yardım ve yataklık” suçlamasıyla görevden alınabilir. Yürütme, kendisi için tehlikeli gördüğü veya uyumlu bulmadığı her belediye hakkında adli ve idari bir soruşturma açarak/açtırarak oraya kendi memurunu atayabilir. Kayyım atamaları, güvenlik sorunlarının zorunlu kıldığı bir tedbir olarak değerlendirilemez; bu, iktidarın muhalefeti sindirmek kullandığı bir yönetim aparatı.

Merkezi bu kadar mütehakkim ve yereli de bu kadar mahkûm eden bir düzenleme sadece HDP’nin sorunu değil. Gerçi Mücahit Bilici’nin ifadesiyle, “Kürtlerin yok sayılmalarının bir bedeli” olmadığından, kayyum atamalarına muhalefet yeteri kadar itiraz etmiyor ama bu aparat ilerde -dokunulmazlık da olduğu gibi- kendileri için de devreye girebilir. Erdoğan’ın “İstanbul’un bölücü örgütün destekçilerine peşkeş çekilmesine mani olacağız” sözü, yaklaşmakta olanı haber veren bir ön işaret sayılabilir.

Velhasıl iktidar blokunun dışındaki bütün partilerin belediye başkanlarının kelleleri, kellesi her an inebilecek bir giyotinin altında. Giyotin bugün HDP’lilerin başına indi ama yarın muhalif olan her belediye iktidarın gazabına uğrayabilir.

