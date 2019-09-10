Arjantin’de Maradona rüzgarı: 30 bin kişi geldi

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Futbolun yaşayan efsanesi Diego Armando Maradona, ülkesi Arjantin Süper Ligi’nde mücadele eden Gimnasia La Plata ile ilk antrenmanına dün çıktı.

Statta gerçekleşen bu idmana yaklaşık 30 bin kişi geldi, tribünler ise “Diego” tezüharatlarıyla adeta inledi.

Son olarak Dubai ekibi Al Wasl Dubai’de görev yapan ve ardından dizinden geçirdiği ameliyat sebebiyle bir süre dinlenen Arjantinli efsane, yeni takımı Gimnasia La Plata ile ilk antrenmanına çıktı.

Sezona kötü başlayan ve ilk 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldıktan sonra Hernan Dario Ortiz’in görevine son veren La Plata’nın statta yapılan idmanını, Maradona sebebiyle yaklaşık 30 bin kişi izledi.

Tribünler, “Diego” tezahüratlarıyla inlerken, 58 yaşındaki futbol adamının geçirdiği ameliyat sebebiyle yürümekte zorlandığı gözlerden kaçmadı.

Seyircilerin büyük sevgi gösterdiği Maradona, “Bir süre ülkem dışında olduğum için takımı tanımak için biraz zamana ihtiyacım var. Ancak hep birlikte bu kulübü hak ettiği yerlere taşıyacağımıza yürekten inanıyorum” açıklamasını yaptı.

58 yaşındaki Maradona, kendisine yapılan sevgi gösterileri sonrası o da tezahüratlara katıldı.