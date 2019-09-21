Manchester City’den tarihi galibiyet: 8-0

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Manchester City, ilk 18 dakikasında 5 gol attığı maçta Watford'u 8-0 yendi.

İngiltere Premier Ligi'nin 6’ncı haftasında Manchester City sahasında Watford'u ağırladı.

Maça çok hızlı başlayan ev sahibi ekip, rakibine ilk 18’inci dakikada adeta gol yağdırdı.

David Silva (1'), Agüero (7' pen.), Mahrez (15'), Bernardo Silva (15') ve Otamendi (18') ile durumu 5-0 yapan Manchester City ilk yarıyı bu skorla kapattı.

İkinci yarıda da hız kesmeyen Manchester City, Bernardo Silva (48' ve 60') ile De Bruyne'ün (84') golleriyle maçı 8-0 kazandı.

Manchester City, Manchester United'ın 9-0'lık rekorunu kıramasa da, Premier Lig'de bir maçta 5-0'lık skora en kısa sürede ulaşan takım olarak tarihe geçti.

Bernardo Silva'nın hat-trick yaptığı maçta ev sahibi ekibin üç şutu da direkten döndü.

Manchester City bu sonuçla puanını 13'e yükseltirken, son sıradaki Watford ise 2 puanda kaldı.