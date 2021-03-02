HDP'li Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

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Erzurum'un Karaçoban ilçesi HDP'li Belediye Başkanı Halit Uğun, hakkında yürütülen “terör soruşturması” kapsamında gözaltına alındı.

Uğun'un akrabası olan şoförü Yakup Uğun da "PKK’ye yardım ve yataklık yaptığı" iddiasıyla gözaltına alındı.

Halit Uğun, Türkiye İçişleri Bakanlığı tarafından Karaçoban Belediye Başkanlığı görevinden de uzaklaştırıldı. Yerine Karaçoban Kaymakamı İbrahim Gültekin kayyum olarak atandı.

HDP'li Uğun’un daha önce de 8 buçuk ay hapis yattığı öğrenildi. (Kaynak: Ajanslar)