Yüzüklerin Efendisi ve Titanik'in yıldızı Bernard Hill öldü

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Titanik ve Yüzüklerin Efendisi filmlerindeki rolleriyle tanınan aktör Bernard Hill, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Usta oyuncu, 1997 Oscar ödüllü Titanik filminde Kaptan Edward Smith'i ve Yüzüklerin Efendisi'nde Kral Théoden'i canlandırdı.

Menajeri Lou Coulson, pazar sabahı erken saatlerde Hill’in öldüğünü doğruladı. Yakın zamanda ailesinden bir açıklama bekleniyor.

17 Aralık 1944 tarihinde Manchester'ın Blackley bölgesinde doğan Hill, uzun ve başarılı kariyeri boyunca birçok ödüle layık görüldü. Bunlar arasında Beyaz Perde Sanatçıları Derneği ve Film Eleştirmenleri tarafından verilen En İyi Oyuncu Kadrosu Ödülleri bulunmaktadır.

Hill'in yıllar süren kariyerindeki diğer önemli rolleri arasında 1976 yapımı I, Claudius, 1982'deki Gandhi, 1989'da Shirley Valentine, 2002'deki The Scorpion King ve 2008 Tom Cruise filmi Valkyrie bulunuyor.

Hill, pazar günü yayınlanmaya başlayacak, Martin Freeman'ın başrolde olduğu BBC draması The Responder'ın ikinci serisiyle TV ekranlarına geri dönecekti.