Sinema

Yüzüklerin Efendisi ve Titanik'in yıldızı Bernard Hill öldü

Usta oyuncu, The Responder'ın ikinci serisiyle TV ekranlarına geri dönecekti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Titanik Yüzüklerin Efendisi Bernard Hill

HABER MERKEZİ 

Titanik ve Yüzüklerin Efendisi filmlerindeki rolleriyle tanınan aktör Bernard Hill, 79 yaşında hayatını kaybetti.

Usta oyuncu, 1997 Oscar ödüllü Titanik filminde Kaptan Edward Smith'i ve Yüzüklerin Efendisi'nde Kral Théoden'i canlandırdı.

Menajeri Lou Coulson, pazar sabahı erken saatlerde Hill’in öldüğünü doğruladı. Yakın zamanda ailesinden bir açıklama bekleniyor.

17 Aralık 1944 tarihinde Manchester'ın Blackley bölgesinde doğan Hill, uzun ve başarılı kariyeri boyunca birçok ödüle layık görüldü. Bunlar arasında Beyaz Perde Sanatçıları Derneği ve Film Eleştirmenleri tarafından verilen En İyi Oyuncu Kadrosu Ödülleri bulunmaktadır.

Hill'in yıllar süren kariyerindeki diğer önemli rolleri arasında 1976 yapımı I, Claudius, 1982'deki Gandhi, 1989'da Shirley Valentine, 2002'deki The Scorpion King ve 2008 Tom Cruise filmi Valkyrie bulunuyor.

Hill, pazar günü yayınlanmaya başlayacak, Martin Freeman'ın başrolde olduğu BBC draması The Responder'ın ikinci serisiyle TV ekranlarına geri dönecekti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv