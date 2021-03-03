Fransa: Türkiye bize hakaret etmeyi bıraktı

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Ankara Suriye, Libya, Doğu Akdeniz ve diğer konulardaki politikaları nedeniyle Paris ile sık sık karşı karşıya geldi. Ancak NATO üyeleri şubat ayında ikili ilişkileri normalleştirmek için bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını açıkladılar.

“ŞİMDİLİK HER ŞEY SADECE SÖZDE”

Salı günü yapılan Erdoğan-Macron görüşmesi de işte bu çabaların sonucu olarak gerçekleşti.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian aynı gün mecliste yaptığı konuşmada görüşmeye ilişkin olarak "Artık daha fazla hakaret olmadı ve kullanılan dil daha güven vericiydi. İlişkiler kırılgan olmaya devam ediyor çünkü anlaşmazlıkların listesi hayli uzun. Biz tüm bunlara rağmen Türkiye ile sağlıklı bir ilişki arzu ediyoruz" dedi.

Artık somut adımlar beklediklerini belirten Le Drian, şunları kaydetti:

"Türk sondaj gemilerinin Doğu Akdeniz'deki Kıbrıs sularından çıkması ve Ankara'nın Yunanistan ile müzakereleri yeniden başlatma arzusunu ortaya koyması olumlu işaretler. Artık somut eylemlere ihtiyacımız var ki biz de kendimizi o eylemlere göre konumlandırabilelim. Şimdilik her şey sadece sözde."