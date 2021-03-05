Başbakan: Raperin Kürdistan halkının birlik ve beraberliğinin ürünüydü

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, 5 Mart 1991’de Kürdistan halkının Baas rejimine karşı başlattığı büyük ayaklanmanın (Raperin) 30’uncu yıldönümünde bir mesaj yayımladı.

“Bu vesileyle; Kürdistan halkını, kahraman Peşmergeleri ve başı dik şehit ailelerini en içten dileklerimle kutluyorum” diyen Başbakan, “1991 ayaklanması, Kürdistan halkının özgürlük mücadelesinde esaret ve sömürgeciliğe karşı direnişte tarihsel bir dönüm noktasıydı. Kürdistan halkı, tüm dünyaya baskı, esaret ve meşru haklarının inkarını reddettiği mesajını verdi” ifadelerini kullandı.

“1991’in büyük ayaklanması, Kürdistan’ın tüm sınıf ve bileşenlerinin birlik ve beraberliğinin ürünüydü” ifadesini kullanan Başbakan, bu kazanımların korunması ve devam etmesi için birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Kürdistan halkının kazanımlarının, tarihsel devrimlerinin ve mücadelesinin sonucu olarak ortaya çıktığını belirten Başbakan, “Raperin’in sonucunda Kürdistan Bölgesi’nin federal konumu, anayasal resmi kurumları ortaya çıkmıştır. Kürdistan’ın her bireyi, tüm taraflar ve bileşenler Kürdistan halkının ulusal ve anayasal haklarını birlik ve beraberlik içinde korumalıdır” dedi.

“Raperin’nin ürünü olan barış içinde birlikle yaşam, hoşgörü, barışseverlik gibi yüksek değerler korunmalı ve geliştirilmeli” diyen Başbakan, şunları kaydetti:

“Raperin’in anısının; reform programını en iyi şekilde uygulayabilmesi, vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmesi ve hep birlikte Kürdistan Bölgesi’ni daha gelişmiş bir evreye taşımamız için Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne daha fazla destek sunulmasına vesile olmasını diliyorum. Raperin’in anısı ilelebet yaşasın. Raperin ve tüm Kürdistan şehitlerinin önünde saygıyla eğiliyorum.”