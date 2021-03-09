Mihemed Şêxo mezarı başında anıldı

KAMIŞLO (K24)

32 yıl önce hayata gözlerini yuman Kürt sanatçı Mihemed Şêxo, ailesi, sevenleri ve sanatçılar tarafından mezarı başında anıldı.

Kürt sanatının ünlü ismi Mihemed Şêxo, her Kürt’ün evinde sesi ve şarkılarıyla halen yaşıyor.

Devrimci kimliğiyle de bilenen Mihemed Şêxo, arkasında milli duygularla yazdığı çok sayıda beste ve şarkı bıraktı.

K24’e konuşan Mihemed Şêxo’nun sanatçı arkadaşı Seed Ferso, “Şarkılar dengbêjlik tarzında odalarda söylendiği zamanlarda Mihemed Şexo vokal çalışmalarını şan eğitimine kaydırarak şarkılara ritim verdi” dedi.

Seed Ferso, Mihemed Şêxo gibi sanatçıların yetişmediğini ifade ederek, kimsenin onun yerini tutamayacağını söyledi.

1948 yılında Rojava’nın Kamışlo kentinde dünyaya gelen Şexo, küçük yaşta müziğe ilgi duymaya başladı.

Yazdığı ve söylediği Kürtçe şarkılarından dolayı Suriye rejimi tarafından defalarca engellendi ve hapse atıldı.

Yasaklardan dolayı önce Kürdistan Bölgesi’ne sonra Doğu Kürdistan’a kaçtı. Daha sonra Rojava’ya dönen Mihemed Şêxo burada yakalandığı hastalık nedeniyle hayata gözlerini yumdu.