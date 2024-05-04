Sağlık

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı yükseldi

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ortadoğu Gazze Şeridi Hamas İsrail

HABER MERKEZİ

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 34 bin 654’e, yaralı sayısı 77 bin 908’e çıktı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte sivillere 3 saldırı gerçekleştirdiği, 32 kişinin hayatını kaybettiği, 41 kişinin yaralandığı bildirildi. 

İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 34 bin 654’e, yaralı sayısının 77 bin 908’e çıktığı duyuruldu.

Mısır, Katar ve ABD arabuluculuğunda gerçekleştirilen İsrail ile Hamas arasında esir takası ve ateşkes anlaşması müzakereleri kapsamında ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns'un, bugün görüşmelerde bulunması bekleniyor.

İsmi açıklanmayan Hamas yetkilisi ise bugün bir heyetin Mısır'ın başkenti Kahire’ye gideceğini belirterek, “Tüm direniş grupları arasında tam ve sürekli bir koordinasyon var ve direnişin talepleri konusunda görüş birliği mevcut.” ifadelerini kullanmıştı.

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