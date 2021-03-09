Fransa 50 yılı aşkın 'gizli damgalı' belgeleri kamuya açıyor

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, devlet arşivlerindeki gizli belge statüsüne sahip elli yıldan eski dosyaların kamuya açılmasına izin verdiğini açıkladı.

Araştırmacıların en fazla 50 yıllık belgelere erişebildiğini belirten Elysee Sarayı, böylece Cezayir Savaşı ile ilgili tüm belgelerin üzerindeki inceleme yasağının da kalkacağını duyurdu.

Çarşamba gününden itibaren uygulamaya girecek karar çerçevesinde devlet arşivleri, 1970 ve öncesinde hazırlanmış ve 'ulusal güvenlik' adına gizli damgası vurulmuş tüm belgeleri başvuru yapılması durumunda paylaşabilecek.

Karar sayesinde başta Cezayir Savaşı ile ilgili belgeler olmak üzere tüm gizli statüye sahip dokümanlarda yaşanan uzun bekleme süreçlerinin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Paris yönetimi, Fransız tarihçi Benjamin Stora'nın Macron'a sunduğu "Cezayir Savaşı ve Cezayir’de Sömürge" raporu sonrasında 'özür ve pişmanlık' açıklaması yerine "sembolik eylemler" yapılacağını kaydetmişti.

CEZAYİR KARARI MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Macron'un bu kararı, geçen hafta "Fransa adına" Cezayirli yönetici ve avukat Ali Boumendjel'e 1957 Cezayir Savaşı'nda Fransız Ordusu'nun işkence yapıp öldürdüğünü kabul etmesinin ardından geldi.

Karardan dolayı 'memnuniyetini' dile getiren Cezayir yönetimi ise statü değişikliğinin daha geniş kapsamlı uygulanmasını talep ediyor. Cezayir, Paris'ten Sahra çölünde Fransa'nın gerçekleştirdiği nükleer denemeleri, 2 bin 200 kişinin öldüğü iddia edilen Bağımsızlık Savaşı'ndaki "kaybolanlar" dosyalarını ve sömürgecilik dönemi ile ilgili arşiv üzerindeki yasakların kaldırılmasını istiyor. (Kaynak: Euronews)