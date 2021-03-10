Paşinyan Genelkurmay Başkanı’nı ikinci kez görevden aldı

HABER MERKEZİ

Ermenistan'da ordunun muhtıra yayımlayarak Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını istemesinin ardından sular durulmuyor.

Orduyu darbe girişiminde bulunmakla suçlayan Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı bir kez daha görevden aldığını açıkladı.

Daha önce de Gasparyan'ı görevden alan Paşinyan'ın kararı, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan tarafından reddedilmişti.

Öte yandan Ermenistan'da Dağlık Karabağ mağlubiyetinden sonra başlayan protesto gösterileri devam ediyor.

Başbakan Paşinyan'ı sorumlu tutan muhalefetin istifa talebi halkı sokağa dökmüş, haftalarca sokak gösterileri düzenlenmişti.

Ülkede iç karışıklık devam ederken Paşinyan karşıtları dün de Erivan'da parlamento ününde toplanarak gösteri düzenledi.