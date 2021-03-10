Hükümet Sözcüsü’nden eğitime ara verileceği açıklaması

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Sözcüsü Cotyar Adil, 1’den 11’e kadar olan sınıfların eğitimine 12 Mart ile 24 Mart tarihleri arasında ara verileceğini söyledi.

Başkent Erbil’de gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, vakaların artışa geçmesi nedeniyle hükümetin Covid-19’la mücadelede yeni tedbir kararları aldığını belirtti.

Adil, 1’den 11’e kadar olan sınıfların eğitimine 12 Mart ile 24 Mart tarihleri arasında ara verileceğini kaydederek, maske kullanımıyla ilgili denetimlerin sıklaştırılacağını ifade etti. Hükümet Sözcüsü, cafelerde nargile servisine asla izin verilmeyeceğini dile getirdi.

Irak’tan Kürdistan Bölgesi’ne gelenlerden son 72 saat içerisinde yaptırdığı Covid-19 testinin isteneceğini vurgulayan Adil, seyahat şirketlerinin buna kesinlikle dikkat etmesi gerektiğini kaydetti.

Hükümet Sözcüsü, Newroz’da sokağa çıkma yasağına dair henüz herhangi bir karar alınmadığını bildirdi.

BÜYÜK KÜRDİSTAN HARİTALI PUL

Tartışmaların odağında olan büyük Kürdistan haritalı pullara da değinen Hükümet Sözcüsü, “Bazı sanatçı ve ressamlar basılmasını istedikleri birkaç pul tasarladı, ancak şu ana kadar tasarlanmış her hangi bir pulun basımı için bir onay kararı söz konusu değildir. Onlar resmi pul değil” dedi.

Adil, tasarlanmış her hangi bir pulun basımı için henüz bir onay olmadığını ifade etti.

Bakanlar Kurulu toplantısı ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Adil, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın Papa’nın ziyaretini temsilen hazırlanan pula ilgili açıklamalarına yanıt verdi.

Kürdistan Bölgesi Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı’nın Irak Anayasası çerçevesinde hareket ettiğini ve Irak ile komşu ülkelerin egemenliğine saygı duyulduğunu ifade etti. Adil, basım için seçilecek olan pul dizaynının yasa ve kanunlara göre olacağını kaydetti.

Papa Francis, Irak ve Kürdistan Bölgesi gezisi kapsamında 7 Mart’ta Erbil’e gelmişti. Kürdistan Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı tarafından Papa’nın Kürdistan ziyareti anısına 6 farklı pul örneği basılmıştı.

Büyük Kürdistan haritasının olduğu pul Türkiye’de tepkiye neden olmuştu.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın biran önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz" denilmişti.