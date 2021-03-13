Başkan Barzani: Hükümet tüm kesimlere hizmet etmeye devam etmeli

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, hükümette yer alan Başbakan Mesrur Barzani başkanlığındaki KDP grubuyla bir araya geldi.

Görüşmenin başında Başbakan Mesrur Barzani, hükümetin çalışmaları ve programı, petrol ve Peşmerge Güçleri konuları başta olmak üzere eden reform süreci ve Kürdistan Bölgesi’nin gelirlerini çeşitlendirme ve artırma çabalarıyla ilgili kısa bir sunum yaptı.

Hükümet kabinesi arasındaki uyuma vurgu yapan Başbakan, hükümetin ayrım yapmaksızın tüm vatandaşlara hizmet etme çabasını sürdürdüğünü belirtti.

Başbakan, en önemli önceliklerinden birinin de vatandaşlarının gelirlerinin artırılması temelinde Kürdistan Bölgesi’ni kalkındırmak olduğunu ifade etti.

Başkan Barzani de Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki siyasi durum ve gelişmelerle ilgili değerlendirmeler yaparak, hükümete tavsiyelerde bulundu.

Kürdistan Bölgesi’ndeki taraflar arasındaki birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Başkan Barzani, çabalarından dolayı hükümette yer alan KDP grubuna teşekkür etti.

Hükümetin dar gelirli vatandaşlar başta olmak üzere tüm kesimlere ayrım yapmaksızın hizmet etmeye devam etmesi gerektiğini belirten Başkan Barzani, “İktidarı dürüstçe ve hizmet amaçlı kullanma” tavsiyesinde bulundu.

Başkan Barzani “Barzani metodu halka hizmet metodudur. Kürdistan halkı kendi yararını ve geleceğini hükümette görmelidir” ifadelerini kullandı.

Hükümete elinden gelen tüm desteği vermeyi sürdüreceğini dile getiren Başkan Barzani, hükümetin reform sürecine devam etmesi ve herkesin bu konuda hükümete yardımcı olması gerektiğini kaydetti.