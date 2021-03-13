Goran: Kürdistan Bölgesi’nin statüsünü korumalıyız

SÜLEYMANİYE (K24)

Süleymaniye’de düzenlenen bir programda partililere seslenen Goran Hareketi Genel Sekreteri Omer Seyid Ali, tüm taraflara birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği’ne (KYB) Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi hareket ve partilerle bir araya gelerek, bir diyalog kapısı açma talebinde bulundu.

“İktidar ve muhalefet hep birlikte Kürdistan Bölgesi’nin statüsünü korumalıyız” ifadelerini kullanan Goran Genel Sekreteri, Irak’la sorunları anayasal temelde çözmeye çalışan hükümete destek olunması gerektiğini ifade etti.

Omer Seyid Ali, “Tüm taraflar, hep birlikte ulusal meselelere çözüm bulmalı ve anayasal temelde Kürdistan Bölgesi’ni savunmalı” ifadelerini kullandı.