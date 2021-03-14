Netanyahu açıkladı: Suudi hava sahasını kullanmaktan neden vazgeçti?

HABER MERKEZİ

Bir İsrail kanalına mülakat veren Başbakan Binyamin Netanyahu, ziyareti son dakika iptal sebebini, dolaylı olarak Yemen'deki İran destekli Husi milislerinin Suudi Arabistan'a yönelik insansız hava araçları ile yaptıkları saldırılar olarak gösterdi.

Netanyahu geçen hafta Ürdün üzerinden BAE'ye gitmek istemiş ancak Amman yönetimi hava sahasını kullanmasına izin vermemişti.

Bir sonraki girişiminde güney rotasını takip edip Suudi Arabistan üzerinden BAE'ye uçmak isteyen Netanyahu, "Bir hafta önce Suudi Arabistan semalarında da sorunlar vardı" diye konuştu.

İsrail ile BAE’nin geçen yıl diplomatik ilişkilerini normalleştirmesinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ilk kez resmi olarak BAE’yi ziyaret edecekti.

“BAE İSRAİL’E 10 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPACAK”

Bu arada Ürdün'ün hava sahasının kullanımına izin vermemesinin ardından konuşan Neyanyahu, iptal ettiği Abu Dabi ziyaretini "kısa süre sonra" gerçekleştireceğini ve BAE’nin İsrail'de 10 milyar dolarlık yatırım yapacağını söylemişti.

Netanyahu, "BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile telefonda görüştük. Ziyaret kısa süre sonra olacak. Bin Zayed, BAE'nin farklı projeler aracılığıyla İsrail'e 10 milyar dolar yatırım yapacağını söyledi." ifadesini kullanmıştı.

“Mescidi Aksa'nın resmi koruyucusu” statüsündeki Ürdün'ün Veliaht Prensi Aksa'yı ziyaret etmek istemiş ancak İsrail ile yaşanan sorunlar nedeniyle ziyaret iptal edilmişti.

Ürdün'ün Netanyahu'nun hava sahasını kullanmasına izin vermemesinin sebebin de bu olduğu sanılıyor.