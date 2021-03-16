Sağlık

Fransa Başbakanı: Bir tür üçüncü dalganın içindeyiz

Fransa Başbakanı Jean Castex, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınında bir tür üçüncü dalganın içinde olduklarını söyledi.
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HABER MERKEZİ

Jean Castex, Ulusal Meclis'te milletvekillerinin salgına ilişkin sorularını yanıtladı. 

Salgına ilişkin, "Bir tür üçüncü dalganın içindeyiz" diyen Castex, İngiltere kaynaklı Covid-19'un mutasyonlu türünün ülkede hızla yayıldığını kaydetti. 

Castex, salgından çıkabilmek için aşılama çalışmalarına yoğunluk verilmesi ve tedbirlere uyulması gerektiğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün yaptığı açıklamada, Covid-19 vaka sayısındaki artışlar nedeniyle gelecek günlerde yeni kararlar alabileceklerini duyurmuştu.

İngiltere kaynaklı Covid-19'un mutasyonlu türünün Covid-19 vakalarının yüzde 67'sini oluşturduğu açıklanmıştı.

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