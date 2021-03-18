ENKS: Afrin’de Kürtlerin varlığı hedef alınıyor

ERBİL (K24)

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Genel Sekreterliği, Rojava’nın Afrin kentinin işgal edilmesinin 3’üncü yıldönümü dolayısıyla bir açıklama yayımladı.

Açıklamada Afrin’in Türkiye ve Türkiye destekli silahlı grupların kontrolüne girmesinin ardından kentte Kürtlerin günlük olarak insan kaçırma, işkence, hırsızlık ve talan, mal ve mülklere el konma, genel yerleri boşaltma, tarihi eserlere zarar verme ve bu eserleri kaçırma ile başka grupları kente yerleştirme gibi suçlar işlendiği belirtildi.

Söz konusu suçların demografiyi değiştirme amacıyla işlendiği belirtilen açıklamada, “Kürtlerin kimliği hedef alınarak kentin demografisini değiştirilmeye çalışılmaktadır. İşlenen suçlar uluslararası ve yerel kurumlarca belgelenmesine rağmen hak ihlalleri devam etmektedir” denildi.

Açıklamada “Türkiye destekli grupların hak ihlallerini kınıyoruz ve Türkiye’ye Afrin’i gerçek sahiplerine teslim etmesi çağırısında bulunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

Suriye muhalefetine de seslenen ENSK, kendileriyle yapılan Afrin’deki hak ihlallerini durdurmaya ve göçmenlerin yerlerine dönmelerini sağlamaya yönelik anlaşmaları uygulamalarını istedi.

Açıklamanın sonunda ABD ve Rusya’ya çağrıda bulunan ENKS, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 no’lu kararının uygulanması , krize siyasi bir çözüm bulunması ve tüm tarafların haklarının garantiye alınması için çağrıda bulundu.