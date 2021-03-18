Irak’tan tepki çeken karar: Sınavları Newroz’a denk getirdiler

KERKÜK (K24)

Irak Eğitim Bakanlığı, Kerkük’te yarıyıl sınavlarının 20 Mart’ta başlayacağını duyurdu. Kürt yılbaşı olan Newroz’a denk getirilen sınav takvimi, Kürt öğretmen ve öğrenciler tarafından tepkiyle karşılandı.

Kerküklü Kürtler, kararın iptal edilmemesi halinde kitlesel gösteriler düzenleneceği uyarısında bulundu.

16 Ekim 2017’den önceki Newroz’lar için bugünlerde hazırlıklara başlayan Kürt gençleri, bu kez ulusal bayramları ile sınavları arasında tercih yapılmaya zorlanıyor.

Irak Eğitim Bakanlığı’nın aldığı karara göre yarıyıl sınavlarının başlayacağı 20 Mart günü sokağa çıkma yasağı uygulanacak ve Kerkük’te Newroz ateşinin yakılması, insanların Newroz pikniğine çıkması engellenecek.

Kararın iptali için Kürdistan Bölgesi Eğitim Bakanı ile Kerkük parlamenterlerinin girişimde bulunduğu öğrenildi.