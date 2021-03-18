Sağlık

WHO: Avrupa’daki Covid-19 ölümleri geçen yılkinden fazla

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Kluge, “Avrupa'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı geçen yıl olduğundan daha fazla" dedi.
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WHO Avrupa Direktörü Hans Kluge
WHO Avrupa Direktörü Hans Kluge
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HABER MERKEZİ

Çevrim içi ortamda yapılan basın toplantısında konuşan Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Direktörü Hans Kluge, üst üste 3 hafta boyunca yeni tip coronavirüs (Covid-19) vakalarının Orta Avrupa, Balkanlar ve Baltık ülkelerinde artışa geçtiği uyarısında bulundu.

Kluge, "Avrupa'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı geçen yıl olduğundan daha fazla" ifadelerini kullandı.

Oxford Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği aşıya ilişkin de konuşan Kluge, Avrupalıları bu aşıyı kullanmaya çağırdı.

Kluge, bazı ülkelerin aşıyı geçici olarak askıya almasına neden olan, kanda pıhtılaşma vakalarını da araştırdıklarını belirterek, "Ancak bu noktada, AstraZeneca aşısının şu ana kadarki faydaları risklerinden daha ağır basmaktadır ve hayat kurtarmak için kullanımı devam etmelidir" değerlendirmesinde bulundu.

Covid-19'a karşı geliştirilen ilk aşılardan olan Oxford-AstraZeneca'nın uygulanması, bazı ülkelerde, kanda pıhtılaşmaya yol açarak damar tıkanıklığı ve akciğer embolisi gibi hastalıklara neden olabileceği gerekçesiyle geçici olarak durdurulmuştu.

 

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