50 yıl sonra Ay'a astronot taşıyacak yeni roket test edildi

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Boeing tarafından üretilen ve üzerinde 4 adet RS-25 motoru barındıran Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketi, NASA'nın Mississippi'deki Stennis Uzay Merkezi'ndeki bir kuleye demirlenerek çalıştırıldı.

Yaklaşık 8 dakika boyunca çalıştırılan SLS motorlarının yapılan testlerde istenilen performansı gösterdiği ve başarılı olduğu kaydedildi. Test esnasında oldukça yüksek ses çıkaran motorlar gökyüzünün de beyaz bir dumanla kaplanmasına neden oldu.

Motorlar kapatıldıktan sonra NASA çalışanları başarılı testi alkışlarken, birçok havacılık firması da NASA'yı sosyal medya üzerinden tebrik etti.

NASA ocak ayında da Artemis 1 misyonu için geliştirilen RS-25 motorlarını denemiş, test aşaması sadece 1 dakika sürerken 4 dakikalık veri toplama süresinin altında kalmıştı.

SLS roketinin yakın bir zaman diliminde Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde bulunan Lockheed Martin Corp'un ürettiği Orion uzay aracına entegre edilmesi bekleniyor.

BIDEN NASA'NIN BAŞINA ESKİ BİR ASTRONOT OLAN SENATÖRÜ GETİRMEYİ DÜŞÜNÜYOR

NASA, önümüzdeki kasım ayında içerisinde mürettebat olmayan bir uzay mekiğini ayın yörüngesine yerleştirmeyi, 2024 yılında da Ay'a yaklaşık 50 yıl aradan sonra astronot göndermeyi planlıyor. Ancak SLS programı hedeflenen zamanın 3 sene gerisinde kaldı ve bütçesi de planlanan rakamın 3 milyar dolar üzerinde.

ABD Başkanı Joe Biden'ın NASA'yı yönetmesi için eski bir astronot olan Demokrat senatör Bill Nelson'ı seçtiği ifade ediliyor. ABD'de girişimci iş insanı Elon Musk'ın kurduğu Space X ve Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un Blue Origin gibi şirketleri de önemli uzay çalışmaları yürüten iki özel firma konumunda. (Kaynak: Euronews)