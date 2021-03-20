ENKS: Kürtler zor koşullarda Newroz’u kutluyor

ERBİL (K24)

Suriye Ulusal Kürt Konseyi (ENKS), Newroz Bayramı’yla ilgili bir kutlama mesajı yayımladı.

ENKS Genel Sekreterliği tarafından yayımlanan mesajda, Türkiye’nin desteklediği silahlı grupların kontrolünde bulunan Rojava’nın Afrin, Serekaniyê ve Grî Spî’deki hak ihlallerine dikkat çekti.

Afrin, Serêkaniyê ve Girê Sipî’de halkın kötü koşullarda ve acı çekerek Newroz’u kutladığı belirtilen mesajda, bölgenin demografisini değiştirme girişimlerinin sürdüğü ve Kürtlerin varlığının hedef alındığı vurgulandı.

“Suriye’deki Kürt halkı bu yıl Newroz’u kötü koşularda kutluyor” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Tüm Suriye halkı gibi Kürtler de halkın taleplerini karşılayamayan, uluslararası hukuku ihlal eden ve askeri politikalarla varlığını sürdüren rejimin siyasetine maruz kalmışlardır. Bu nedenle Kürtler, zulme karşı durarak özgürlük ve onurlu bir yaşam için kendilerini doğal olarak Suriye devriminin bir parçası olarak görüyor.”

Mesajda Suriye muhalefeti içerisinde yer alan ENKS’nin, Birleşmiş Milletler gözetiminde Cenevre süreci ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2254 sayılı kararına uygun bir şekilde diğer muhalif güçlerle birlikte çalıştığı belirtildi.

Mesajın sonunda, kuruluşundan bu yana Kürt birliği için çalışan ve Başkan Mesud Barzani’nin öncülüğünde imzalanan Erbil ve Duhok anlaşmaları çerçevesinde varlığını süren ENKS’nin,, şimdi de ABD’nin öncülüğünde devam eden Kürt diyaloğunun başarıya ulaşmasına öncülük ettiği ifade edildi.