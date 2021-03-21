Kazimi, Kürdistan Bölgesi Başkanı ve Başbakanı’nın Newroz’unu kutladı

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Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani’nin Newroz Bayramı’nı kutladı.

Kürdistan halkının tümü için huzurlu bir bayram dileyen Irak Başbakanı Kazimi, Newroz’un istikrara vesile olmasını diledi.

Kazimi, Irak’taki tüm farklılıklar arası birliğe ve ulusal kazanımların korunmasına vurgu yaptı.

Irak Başbakanı dün, Newroz Bayramı dolayısıyla Twitter hesabından bir kutlama mesajı yayımlamıştı.

“Kürt halkını, tüm Iraklıları ve Newroz Bayramı’nı kutlayan herkesi kutluyorum” diyen Kazimi “Bu mutlu günde, ülkemizin birliğine ve demokratik kazanımlarımıza olan bağlılığımızı teyit ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Iraklıların ekonomik ve sağlık sorunlarının üstesinden gelmesi temennisinde bulunan Kazimi, şunları kaydetmişti:

“Irak halkının kardeşliğinin, tüm bileşenlere daha iyi bir gelecek için temel olmasını diliyorum. Yeni yılınız mutlu olsun.”