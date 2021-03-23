Norveç'te aşı yaptıran iki kişi daha hayatını kaybetti

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Norveç İlaç Kurumu (NOMA), Oslo Üniversitesi Hastanesi'nde iki kişinin aşı olduktan sonra öldüğünü, böylece AstraZeneca'nın yan etkilerinden dolayı hayatını kaybedenlerin sayısının toplamda üçe yükseldiğini bildirdi.

Üniversite hastanesi ayrıca aşı olduktan sonra tromboz, kanama ve düşük trombosit sayısı teşhisiyle beş kişinin tedavi altında olduğunu ve bu hastalardan ikisinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kurum bu kişilerin kimliklerini açıklamazken, NTB haber ajansı bu kişilerden birinin sağlık çalışanı olduğunu bildirdi.

Ölümlerin doğrudan aşı ile bağlantılı olmasının ihtimaller dahilinde olduğunu belirten NOMA yetkilileri, Avrupa Tıp Ajansı Güvenlik Komitesi'nin (PRAC), bu tür vakaların ürün özellikleri ve ambalaj özetlerinde bundan böyle belirtilmesine karar verildiğini belirtti. Ajans ayrıca ülkede kullanılan diğer Covid-19 aşılarının yapılmasının ardından kan pıhtısı, kanama ve düşük trombosit sayısıyla ilgili olağandışı semptomlar gözlenmediğinin altını çizdi.

Geçen hafta Oslo Üniversite Hastanesi, AstraZeneca aşısı olan üç sağlık çalışanında kan pıhtılarının tetiklendiğini rapor etmişti.

AŞILAMALAR GEÇİCİ OLARAK ASKIYA ALINDI

Norveç AstraZeneca aşılamalarının geçici olarak askıya aldı. Aşının kullanımının devam edip etmeyeceğine dair kararın bu hafta içinde verilmesi bekleniyor.

Geçen hafta EMA, AstraZeneca aşısının Covid-19'a karşı güvenli ve etkili olduğunu açıklamıştı.

AstraZeneca 17 milyondan fazla uygulanan aşıdan toplanan verilerle yapılan güvenli analizlerinde pulmoner emboli, damarda pıhtılaşma, ya da düşük trombosit sayısı gibi risklerin yükseldiğine dair bir sonuç görülmediğini açıkladı.