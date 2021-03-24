Amedspor, Kocaelispor'u deplasmanda mağlup etti
HABER MERKEZİ
Amedspor, Kocaeli Stadı’nda karşı karşıya geldiği Kocaelispor’u 2-1 mağlup etti.
Kocaelispor, bugün İzmit’te Diyarbakır temsilcisi Amedspor’u ağırladı.
12’nci dakikada Amedspor serbest vuruş kullanırken, sol köşeye açılan topu Sinan ağlara gönderdi.
62’nci dakikada ise Kocaelispor'dan Kemal Can topu ağlara gönderdi. Ancak pozisyon öncesi ofsayt bayrağı kalktı.
76’ncı dakikada Amedspor ekibi üst üste pas yaparken, Halil İbrahim'in pasıyla Sinan topu ağlara gönderdi.
78’inci dakikada Kocaelispor farkı 1'e indirirken, sağdan yapılan ortaya Amedspor'dan Batuhan kafa ile topu ağlara gönderdi. Maç 2-1 sona erdi.