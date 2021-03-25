Haşdi Şabi’den Bağdat’taki milis gösterisine ilişkin açıklama

HABER MERKEZİ

Haşdi Şabi, Bağdat’ta bugün herhangi bir gösteri yapmadıklarını duyurdu.

Haşdi Şabi Heyeti, Rabiullah isimli milis grubunun bugün Bağdat’ta gösteri gerçekleştirmesinin ardından yaptığı açıklamada, Haşdi Şabi güçlerinin sadece Irak Silahlı Kuvvetler Komutanlığı’nın emirleri doğrultusunda ve Ortak Operasyonlar Komutanlığı’yla koordinasyon halinde hareket ettiğini bildirdi.

Açıklamada, Rabiullah isimli grubun Haşdi Şabi’ye bağlı olup olmadığına dair herhangi bir bilgiye yer verilmezken, Haşdi Şabi’nin resmi çerçevede hareket ettiği ifade edildi.

Bağdat’ta sokağa çıkan milisler, askeri gösteri düzenleyerek Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’yi tehdit etti.

Öte yandan, bugün “Rabiullah” isimli milis grubu, Irak’ın başkenti Bağdat’ta askeri araç ve üniformalarla sokağa çıkarak, şehirde gövde gösterisi yaptı.

Milisler, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi’nin üzerinde ayakkabı izi ve makas işaretleri ile “Kulağını kesmenin zamanı geldi” sloganları yazılı posterlerini taşıyarak tehditlerde bulundu.

Milisler tarafından çekilip paylaşılan videoda grubun kalabalık olduğu ve Bağdat’ın farklı bölgelerinde sivil araçlara zorluk çıkardıkları görülüyor.

Ellerinde silah ve roketlerle bir bildiri okuyan milisler Kazimi’den; bütçenin yasa tasarısının kabul edilmesi, dolar kurunun eski seviyeye çekilmesi ve Kürdistan Bölgesi bütçe payının gönderilmemesi gibi taleplerde bulundular.

Kaynaklar, gövde gösterisi sırasında milislerin Irak İçişleri Bakanlığı İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Ahmed Ebu Rehif’in ofisini ablukaya aldığı ve Rehif’in resmini de çiğnediğini bildirdi.

Ahmed Ebu Rehif ise yaptığı açıklamada Bağdat’taki bazı fotoğraflarını paylaşarak, “Bağdat’ta güvenlik güçlerini ziyaret ederken” ifadeleriyle milislere yanıt verdi.

Öte yandan Irak’ta yayın yapan Al Sharqiya News kanalı, 7 milis grubunun, Irak’ta ABD güçlerine yönelik ateşkesi bozma konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

Rabiullah grubunun gövde gösterisinin Irak, Mısır ve Ürdün arasında gerçekleşecek zirvenin öncesine denk gelmesi dikkat çekti. Bir süre önce Kazimi, Irak’ın güvenlik tehdidini atlattığını ve ülkedeki diplomatlara yönelik herhangi bir tehdidin olmadığını açıklamıştı.

Rabiullah milis grubuna kimin komuta ettiği halen bilinmezken, grup daha önce de Bağdat’ta birçok yere saldırmış, 17 Ekim 2015’te de Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) Bağdat binasını ateşe vermişti.