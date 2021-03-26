Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde gecenin sonuçları

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B Grubu maçında İsveç, ağırladığı Gürcistan'ı 35’inci dakikada Claesson'un attığı golle 1-0 mağlup etti.

39 yaşındaki santrfor Zlatan Ibrahimovic, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından bıraktığı İsveç Milli Takımı formasını yeniden giydi. Maça ilk 11'de başlayan Ibrahimovic, 84 dakika sahada kaldı.

C Grubu müsabakasında İtalya, sahasında Kuzey İrlanda'yı 2-0 yendi. İtalya'nın golleri, 14’üncü dakikada Berardi ve 39. dakikada Immobile'den geldi.

6 golün atıldığı I Grubu mücadelesinde ise Macaristan ile Polonya berabere kaldı. Ev sahibi Macaristan'ın gollerini Sallai, Adam Szalai, Orban, Polonya'nın gollerini ise Piatek, Jozwiak ve Lewandowski kaydetti.

İlk hafta maçlarının ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:

B Grubu:

İspanya-Yunanistan: 1-1

İsveç-Gürcistan: 1-0

C Grubu:

İtalya-Kuzey İrlanda: 2-0

F Grubu:

Moldova-Faroe Adaları: 1-1

İskoçya-Avusturya: 2-2

I Grubu:

Macaristan-Polonya: 3-3

İngiltere-San Marino: 5-0

Andorra-Arnavutluk: 0-1

J Grubu:

Lihtenştayn-Ermenistan: 0-1

Almanya-İzlanda: 3-0

Romanya-Kuzey Makedonya: 3-2