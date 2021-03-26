Myanmar Güzellik Kraliçesi: Lütfen bizi kurtarın

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Dünyanın en büyük beş güzellik yarışmasından biri kabul edilen Miss Grand International'da Myanmar'ı temsil eden Han Lay, ülkesindeki darbeden sonra yaşanan şiddet olaylarının sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Güzellik yarışmasında 64 genç kızın taç için yarıştığı Tayland'da Han Lay, İngilizce yayın yapan Khaosod English gazetesine verdiği demeçte şu ifadelere yer verdi:

"Buradan dünyaya seslenmek istiyorum: Lütfen Myanmar halkını destekleyin. Çok sayıda insan güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti... Lütfen bizi kurtarın."

"SAVAŞ VE ŞİDDETİN DURDURULMASI İÇİN YÜRÜYECEĞİM"

Han Lay yarışmanın ulusal kostüm etabı için 'Barış Tanrıçası' adlı altın renkli bir kıyafet tercih etti.

Han Lay sosyal medya hesabı facebooktan paylaşımda bulunarak, "Myanmar halkı demokrasi mücadelesi için sokaklarda yürüyor. ben de Myanmar'ın bir temsilcisi olarak podyumda savaş ve şiddetin durdurulması mesajıyla yürüyeceğim" ifadelerini kullandı.

Han Lay, organizasyonun resmi kanalındaki röportajında da ülkesinde yaşananlardan bahsederken gözyaşlarını tutamamış, "Devrimi kazanmalıyız" demiş, gözaltındaki lider Aung San Suu Çi'yi “en büyük ilham kaynağı” olarak nitelemişti.