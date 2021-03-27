Mbappe: Gösteriş yaptığımı söylüyorlardı

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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG) forması giyen ve henüz 22 yaşında olmasına rağmen dünya futbolunda adından sıkça bahsettirmeyi başaran Kylian Mbappe, insanların kendisini gösteriş yapmakla suçladıklarını söyledi.

UEFA'nın resmi web sitesine açıklamalarda bulunan Kylian Mbappe "Genç takımlarda forma giyerken insanlar benim gösteriş meraklısı olduğumu ve yeterince gol atmadığımı söylüyorlardı” dedi.

“Futbolun bu zamanlarında gol atmak çok önemli hale geldi” diyen Mbappe, şunları kaydetti:

“Bunu başarmak için de fazlasıyla antrenman yapmamız gerekiyor. Mücadele ederken zihinsel olarak güçlü olmalı ve pek çok şeyi başarmak için kendimizi zorlamamız gerekiyor. Sahaya ayak bastığım zaman kendime elimden geldiğince en iyisini yapmam gerektiğini söylüyorum.”

Bu sezon PSG formasıyla şimdiye kadar çıkmış olduğu 36 maçta 30 gol ve 9 asistle oynayan Fransız yıldızın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de çıkmış olduğu 7 maçta 6 golü bulunuyor.

22 yaşındaki başarılı oyuncu, ülkesi Fransa ile 2018 yılında Dünya Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.