Neçirvan Barzani’den Kadri Yıldırım ve Keremê Seyad için taziye mesajı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Kürt siyasetçi ve akademisyen Prof. Dr. Kadri Yıldırım ile Erivan Radyosu’nun eski yöneticisi Keremê Seyad için taziye mesajı yayımladı.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Prof. Dr. Kadri Yıldırım ve Keremê Seyad’ın yakınlarına başsağlığını dileklerini iletti.

Kürtçenin Kurmanci lehçesiyle paylaşımda bulunan Neçirvan Barzani, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Kürt yazar ve akademisyen Prof. Dr. Kadri Yıldırım ile ünlü Kürt yazar ve medya mensubu Keremê Seyad’ın yaşamını yitirmesi dolayısıyla, ailelerine, dost ve arkadaşlarına başsağlığı dileğinde bulunuyor, acılarını paylaşıyorum. Yüce Allah’ın onların ruhlarını rahmetiyle şâd etmesini diliyorum.”

Prof. Yıldırım beyin kanaması geçirdikten sonra Cuma günü Diyarbakır’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Tedavi gördüğü hastanede öğleden sonra durumu kötüleşen Yıldırım, akşam saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti. Kadri Yıldırım bugün Yeniköy Mezarlığı’na defnedildi.

Öte yandan, Ermenistan’ın tanınmış Kürt aydın ve yazarlarından Keremê Seyad da dün yaşamını yitirmişti.

Seyad, ünlü Erivan Radyosu’nu eski yöneticilerindendi.