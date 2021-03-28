Politika

ABD Dışişleri Bakanı: Döktükleri kandan dehşete düştük

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Myanmar güvenlik güçlerinin 100'den fazla kişinin ölümüne neden olan darbe karşıtı gösterilere müdahalesinden dehşete düştüklerini söyledi.
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Blinken
Blinken
ABD Myanmar Anthony Blinken

HABER MERKEZİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Twitter hesabınsan yaptığı açıklamada, "Myanmar güvenlik güçlerinin döktüğü kandan dehşete düştük, cunta, azınlığa hizmet için insanların hayatını feda ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Blinken, Myanmar'ın cesur halkının ordunun terör saltanatını reddettiğini ifade etti.

Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin 27 Mart'taki silahlı müdahalesi sonucu 114 kişi hayatını kaybetmişti.

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