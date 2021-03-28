Erivan Radyosu’nun eski yöneticisi Keremê Seyad yaşamını yitirdi

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Ermenistan Kürtlerinin tanınmış aydın ve yazarlarından Keremê Seyad, dün Ermenistan’ın başkenti Erivan’da yaşamını yitirdi.

40 yıl boyunca Erivan Radyosu’nun Kürtçe bölümünde çalışan Keremê Seyad, Ermenistan hükümetinin ekonomik nedenlerle Kürtçe yayını kapatmayı istemesi üzerine her gün 12 kilometrelik yolu yürüyerek radyo yayınının kesintiye uğramasını engellemişti.

30 Aralık 1938’de Ermenistan’ın Talin nahiyesinin Hekko köyünde dünyaya gelen Seyad, eğitimini de burada tamamlamasının ardından 1960 yılında Erivan’ın Sesi Radyosu’nda işe başlar.

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle Erivan’daki ünlü Kürtçe radyonun 12 çalışanı işi bırakmasına rağmen Seyad, radyo yayınının bugünlere kadar ulaşmasını sağladı.

40 yıl boyunca Erivan Radyosu’nun sunucusu ve yöneticisi olarak Kürt dili, edebiyatı ve kültürüne büyük katkılar sunan Seyad, son yıllarda sağlık koşullarının elverişli olmaması nedeniyle kızları ve oğullarının radyoyla ilgilenmesini sağlamıştı.

Seyad, dün 83 yaşında Erivan’da yaşamını yitirdi.