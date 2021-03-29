Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde 14 maç oynandı

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Öne çıkan maçlarda, J Grubu'nda Almanya, deplasmanda Romanya'yı 17’nci dakikada Gnabry'nin attığı golle 1-0 mağlup etti.

C Grubu'nda İtalya, konuk olduğu Bulgaristan'ı 43’üncü dakikada penaltıdan Belotti ve 83’üncü dakikada Locatelli'nin fileleri havalandırmasıyla 2-0 yendi.

B Grubu'nda İsveç, 12’nci dakikada Augustinsson, 35’inci dakikada Isak ve 70’nci dakika penaltıdan Sebastian Larsson'un ağları sarsmasıyla Kosova deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

I Grubu'nda Polonya ise yıldız oyuncusu Robert Lewandowski'nin iki gol attığı maçta konuk ettiği Andorra'yı 3-0'la geçti. Polonya'nın diğer golünü, Swiderski kaydetti.

21.45'te sona eren maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kosova-İsveç: 0-3

Bulgaristan-İtalya: 0-2

İsviçre-Litvanya: 1-0

Ukrayna-Finlandiya: 1-1

İsrail-İskoçya: 1-1

Avusturya-Faroe Adaları: 3-1

San Marino-Macaristan: 0-3

Polonya-Andorra: 3-0

Kuzey Makedonya-Lihtenştayn: 5-0

Romanya-Almanya: 0-1

Saat 19.00’da oynanan 4 maçta ise alınan sonuçlar şöyle:

İspanya-Gürcistan: 2-0

İngiltere-Arnavutluk: 2-0

Danimarka-Moldova: 8-0

Ermenistan-İzlanda: 2-0