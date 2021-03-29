Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde 14 maç oynandı
HABER MERKEZİ
Öne çıkan maçlarda, J Grubu'nda Almanya, deplasmanda Romanya'yı 17’nci dakikada Gnabry'nin attığı golle 1-0 mağlup etti.
C Grubu'nda İtalya, konuk olduğu Bulgaristan'ı 43’üncü dakikada penaltıdan Belotti ve 83’üncü dakikada Locatelli'nin fileleri havalandırmasıyla 2-0 yendi.
B Grubu'nda İsveç, 12’nci dakikada Augustinsson, 35’inci dakikada Isak ve 70’nci dakika penaltıdan Sebastian Larsson'un ağları sarsmasıyla Kosova deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
I Grubu'nda Polonya ise yıldız oyuncusu Robert Lewandowski'nin iki gol attığı maçta konuk ettiği Andorra'yı 3-0'la geçti. Polonya'nın diğer golünü, Swiderski kaydetti.
21.45'te sona eren maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Kosova-İsveç: 0-3
Bulgaristan-İtalya: 0-2
İsviçre-Litvanya: 1-0
Ukrayna-Finlandiya: 1-1
İsrail-İskoçya: 1-1
Avusturya-Faroe Adaları: 3-1
San Marino-Macaristan: 0-3
Polonya-Andorra: 3-0
Kuzey Makedonya-Lihtenştayn: 5-0
Romanya-Almanya: 0-1
Saat 19.00’da oynanan 4 maçta ise alınan sonuçlar şöyle:
İspanya-Gürcistan: 2-0
İngiltere-Arnavutluk: 2-0
Danimarka-Moldova: 8-0
Ermenistan-İzlanda: 2-0