Erdoğan’dan coronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili açıklama

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında açıklama yaptı.

Yeni anayasa çalışmaları hakkında konuşan Erdoğan, “Hiç şüphesiz en önemli reform başlığımız, milletimize sözünü verdiğimiz sivil anayasadır” diyerek, şunları kaydetti:

“Yeni bir anayasa kazandırmayı amaçlıyoruz. Geçmişte darbelerle hazırlanan yasaların, milletimizin beklentilerine cevap veremediği kısa sürede ortaya çıkmıştır. Türkiye'deki anayasa değişikliği gayretleri asıl metnin hukukuna zerh edilmiş, beklenen neticelere ulaşamamıştır. Mevcut anayasamızdaki bu arızayı gideremedik. Yeni ve sivil bir anayasa konusunu tekrar gündeme getirmemizin nedeni de işte budur. Sistemi artık üçüncü yılına yaklaşan tecrübeler ışığında geliştirmemizin de farkındayız. Biz bu anlayışla siyasi partiler başta olmak üzere tüm kesimin yeni anayasa hazırlanmasına katkıda bulunmasını bekliyoruz.”

YENİ RİSK HARİTASINI AÇIKLANDI

Yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili alınan tedbirlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:

“Salgın döneminde işleri azalan esnaflarımızın, öğrencilerimizin durumlarını yakından takip ediyoruz. Ülkemizin tüm imkanlarını sonuna kadar zorluyoruz. Şartların el verdiği her adımda milletimize nefes aldırmaya, esnafımıza yol açmaya çalışıyoruz. Dünyanın pek çok ülkesine göre tedbirleri en akılcı uygulayan ülkeler arasındayız. Vaka, hasta ve ölüm sayıları arttığında, tedbirleri güncellemek zorunda kalıyoruz. Vaka, hasta ve ölüm sayılarını ilişki içinde bulunduğumuz ülkelerden daha aza düşüremezsek, küresel ticaretten geri kalırız. Vatandaşlarımızı tamam diye ifade ettiğimiz kurallara sıkı sıkıya riayet etmeye davet ediyorum.

Erdoğan, "Aşılamada ileri yaşlardan başlayarak 15 milyona ulaşan sayıyla sahada görmeye başladık. Genel olarak her ne kadar vaka sayıları artsa da yatan hasta yoğun bakım hasta sayıları aynı düzeyde yükselmiyor. Bunun yanında vefat sayılarının artması bizi mevcut uygulamaları gözden geçirmeye zorlamaktadır. İllerimizi düşük riskli orta yüksek ve çok yüksek riskli belirleyerek renklere ayırmıştık” dedi.

YENİ KARARLAR AÇIKLANDI

“Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller nüfusumuzun yüzde 80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştır” diyen Erdoğan, “Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21.00 ve 05.00 olarak her gün devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın yüzde 50 kapasite şekilde çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokak kısıtlaması günlerindeki paket servisi devam edecektir” şeklinde konuştu.

Ramazan ayında kısıtlama uygulanacağı açıklamasında bulunan Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Ramazan ayında fedakarlık yapacağız. Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız. Sadece Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. Yine ramazan boyunca toplu iftar ve sahur gerçekleştirilemeyecektir. Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek nakdi yardım yapılacaktır.”