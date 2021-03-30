Uluslararası Koalisyon konvoyuna saldırı
HABER MERKEZİ
Irak’ın güneyindeki Zikar ilinde Uluslararası Koalisyon güçlerine ait konvoya saldırı düzenlendi.
Irak Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan açıklamada, Zikar’da Uluslararası Koalisyon’a ait konvoyun geçişi sırasında yola yerleştirilmiş bombanın patlatıldığı belirtildi.
Sabah saatlerinde yaşanan olayda hedef alınan konvoyun Irak güçlerine askeri araç taşıdığı bildirilirken, saldırıda can kaybının olmadığı ifade edildi.
Saldırıda bir aracın yandığı bildirilirken, aynı konvoyun Babil’de de saldırıya uğradığı belirtildi.
ABD'nin başını çektiği Uluslararası Koalisyon'a ait konvoylar sürekli saldırıya uğruyor.
Saldırıları, İran destekli milis gruplar gerçekleştiriyor.