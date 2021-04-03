Donbas’ta gerilim: Rus helikopterleri uçuş yapıyor

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Ukrayna’nın Donbas bölgesinde tansiyon düşmüyor. Sık sık ateşkes ihlallerinin yaşandığı bölgede askeri hareketlilik dikkat çekiyor.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bölgede son olarak 21 ateşkes ihlali olduğunu açıkladı. Çatışmalarda Rusya yanlılarının ateşi sonucu 2 Ukrayna askeri ve 1 sivilin yaralandığı duyuruldu.

Rusya’ya ait çok sayıda helikopter Ukrayna’nın Donbas bölgesi sınırında uçuş yaparken, Ukrayna'ya ait zırhlı araçlar da Donbas bölgesine sevk edilirken görüntülendi.

BIDEN’DAN UKRAYNA’YA DESTEK

Ukrayna ise diplomasi trafiğini artırdı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ABD Başkanı Joe Biden ile telefonla görüştü

Joe Biden, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan desteğini yineledi.

Zelenskiy de Washington'la ortaklığın kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

Zelenskiy'in ulusa sesleniş konuşmasında da gündem Rusya ile tırmanan gerilimdi.

Zelenskiy, bölgedeki sorunun çözümüne yönelik yürütülen Minsk ve Normandiya müzakerelerinin devam edebilmesi için Donbas’ta tam ateşkes sağlanmasının ön şart olduğunu söyledi.

Zelenskiy, Ukrayna ordusunun herkesi püskürtebilecek güçte olduğunu da dile getirdi.