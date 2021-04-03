Başbakan: Birlikte yaşam kültürü Kürdistan Bölgesi’nin güzel simasıdır

Başbakan Mesrur Barzani, Diriliş (Paskalya) Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında Kürdistan, Irak ve dünyadaki Hristiyanların bayramını kutlayan Başbakan Mesrur Barzani, “Yüce Allah’ın oruç ve dualarınızı kabul etmesini diliyor, bayramınızı hayır ve güzellik içinde geçirmenizi umuyorum” ifadelerini kullandı.

Birlikte yaşam kültürünün güçlendirilmesinin önemine vurgu yapan Başbakan, “Bu kutlu bayramda, Kürdistan Bölgesi’nin güzel ve önemli bir siması olan birlikte yaşam ve hoşgörü kültürünün geliştirilmesi gerektiğini vurguluyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Birlikte yaşam ve kardeşlik kültürünün tüm halklar ve farklı inançlara sahip topluluklar arasında gelişmesi temennisinde bulunan Başbakan, “İnsanlığın her türlü aşırılık, acı ve felaketlerden uzak bir döneme geçmesini diliyorum” dedi.