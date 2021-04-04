Kültür-Sanat

Kürt sanatçının tablosunu Meral Akşener aldı

Artankara Çağdaş Sanatlar Fuarını ziyaret eden Meral Akşener, fuarda sergilenen Kürt sanatçı Orhan Başeğmez’e ait, “Zamansızlaşmada Nostaljik Tavır” isimli tabloyu satın aldı.
author_image Nalin Diri
Başeğmez ve Akşener, “Zamansızlaşmada Nostaljik Tavır” isimli tablonun önünde
Başeğmez ve Akşener, “Zamansızlaşmada Nostaljik Tavır” isimli tablonun önünde
türkiye Meral Akşener kürt sanatçı

ANKARA (K24)

Ankara’da bu yıl 7’ncisi düzenlenen Artankara Uluslararası Çağdaş Sanatlar Fuarı’na geniş bir katılım oldu.

Fuarda çeşitli tekniklerle hazırlanmış eserlerini sergileyen Kürt sanatçılar büyük ilgi gördü. Kürt sanatçı Orhan Başeğmez’in “Zamansızlaşmada Nostaljik Tavır” isimli çalışması, fuarı, üçüncü gününde ziyaret eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından satın alındı.

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Orhan Başeğmez

Sanatçı Başeğmez tablosunun hikayesini K24’ anlattı:

“Eserimde geçmişime, yaşantıma ait motifler var. Bana sorarsanız sanatçı zaten kendi kültüründen bağımsız ve uzak çalışmamalı. Ben bu tabloya yüreğimi yansıttım. Bu tabloya bakar bakmaz insanlar nereli olduğumu söyleyebilirler. Bu da beni çok mutlu ediyor çünkü yansıtmak istediğim şey iyi anlaşılıyor.”

Başeğmez’in tablosundaki başlıca figür, kırmızı elbiseli bir Kürt kadını ve tablonun yapımında yer yer hayvan kemikleri de kullanılmış.

Tablo, fuardan Akşener’in koleksiyonuna katılan tek tablo oldu. Tablonun ne kadara satın alındığı bilgisi ise paylaşılmadı.

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Zamansızlaşmada Nostaljik Tavır isimli tablo
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