Neçirvan Barzani: BMGK’nın kararı Kürdistan halkı için dönüm noktasıydı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 5 Nisan 1991 yılında aldığı 688 sayılı kararının 30’uncu yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

“Bu insani karar Kürdistan halkı için tarihsel bir dönüm noktasıydı” diyen Neçirvan Barzani, “Bu kararla Kürdistan halkının Irak’ın baskı ve zulmüne reddederek İran ve Türkiye sınırına doğru milyonluk göçünün durdurulmasında etkili oldu” ifadelerini kullandı.

“Bu proje huzurun sağlanması sürecinin başlangıcıydı” ifadelerini kullanan Neçirvan Barzani, “Güvenli bölge ve uçuşa yasak bölge oluştu. Sonrasında Kürdistan Bölgesi’nin önemli bir bölümünün korunması sağlandı. O dönemin Irak rejimi artık Kürdistan halkına karadan ve havadan saldıramadı” dedi.

Karardan sonra bir güvenlik ve koruma programının uygulanmasının ardından yeni bir siyasi ortamın oluştuğunu belirten Neçirvan Barzani “Daha sonra 1992 seçimlerinin yapılması, parlamento ve hükümetin kurulması aşamalarının gerçekleşti” değerlendirmesinde bulundu.

“Kürdistan Bölgesi 30 yıllık tecrübesi sayesinde daha iyi model sunabilirdi” diyen Neçirvan Barzani, şöyle devam etti:

“Kazanımlara rağmen, hatalar da yapıldı, eksiklikler de yaşandı ancak Kürdistan Bölgesi’nin daha fazla gelişiminin önüne de az engel konulmadı. Şimdi de tek seçeneğimiz, geçmişin tecrübesinden yararlanıp birlik ve beraberliği güçlendirmektir. Uluslararası toplumun da desteğiyle, müzakere ve karşılılık anlayış temelinde federal hükümetle anlaşarak daha iyi bir geleceğe doğru adımlar atmalıyız.”

Bu kararın alınmasında etkili olan uluslararası topluma teşekkür eden Neçirvan Barzani, “Kürdistan halkı da fırsat verildiği takdirde iyi ve farklı bir örnek sunabileceğini kanıtladı” ifadelerini kullandı.

Neçirvan Bazrani şunları kaydetti:

“Yüz binlerce Kürdistanlı göçzedeye ev sahipliği yapmalarından dolayı İran ve Türkiye’ye çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca BMGK’nın 688 sayılı kararının çıkmasında etkili olan tüm ülkelere şükranlarımız sunuyoruz.”